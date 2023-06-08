Фанаты атаковали страницу Бекхэма в соцсети после объявления о трансфере Месси

Фанаты нападающего Лионеля Месси и «Барселоны» атаковали страницу Дэвида Бекхэма в социальной сети после объявления о переходе аргентинца в «Интер Майами». Напомним, Бекхэм — один из владельцев американского клуба.
Разгневанные болельщики не сдерживали эмоций в своих комментариях под постом Бекхэма. Многие из фанатов рассчитывали на возвращение Месси в «Барселону», но игрок всё-таки перешёл в МЛС. «Ты испортил футбол!» «Ненавижу тебя, ты разрушил наши мечты о возвращении Лео на «Камп Ноу», — пишут пользователи социальной сети.
«ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Лионель Месси принял участие в 32 матчах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач в составе «ПСЖ».
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