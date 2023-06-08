Вратарь «Интер Майами» считает, что клуб Дэвида Бекхэма не готов к приходу Месси

Нидерландский голкипер «Интер Майами» Ник Марсман заявил, что клуб МЛС не готов к прибытию Лионеля Месси.

«Лично я считаю, что клуб не готов к приходу Месси. У нас временный стадион, люди могут ходить по газону, ворот нет. Мы выезжаем на стадион без охраны. Я думаю, что структура не готова, но всё же я надеюсь, что он придёт», — цитирует Марсмана Mirror со ссылкой на ESPN.

Подписание контракта с Месси, пожалуй, самый монументальный шаг в истории североамериканского футбола со времён перехода короля футбола Пеле в «Нью-Йорк Космос» в 1975 году.

Однако опасения Марсмана, возможно, небеспочвенны. «Интер Майами» был основан в 2018 году. Клуб проводит свой четвёртый сезон в профессиональном футболе, а это означает, что приобретение Месси поднимает Майами на новый заоблачный уровень. Кроме того, «Интер Майами» демонстрирует унылую форму в текущем сезоне. Команда, недавно уволившая Фила Невилла с поста тренера, набрала всего 15 очков в 16 играх и занимает последнее место в Восточной конференции.