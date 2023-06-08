Журналистка: саудовцы обезумели, увидев, что Месси выбрал «Интер Майами»

Журналистка Хелена Кондис Эдо прокомментировала переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами»

«Аль-Хиляль» предпринял последнюю попытку подписать Месси в последнюю минуту. Из Саудовской Аравии ему предлагали € 1,5 млрд на три года. Они обезумели, когда увидели, что Месси выбрал «Майами»… Это последнее, что пришло ко мне из Саудовской Аравии», — написала журналистка в своём «твиттере».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул команду на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», форвард отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

В прошлом сезоне Месси принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны»: