Стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контрактное соглашение с «Интер Майами» на три года, сообщает Tyc Sports.

По данным источника, в контракте игрока есть пункт, по которому он может уйти свободным агентом по окончании первых двух сезонов. Также отмечается, что, если стороны захотят, чтобы контракт действовал до 2026 года, они должны договориться о продолжении сотрудничества.

Официальное подписание контракта Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул команду на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», форвард отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны»: