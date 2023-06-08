Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» сделал заявление по фанатам, которые рассекли голову игроку «Фиорентины»

«Вест Хэм» сделал заявление по фанатам, которые рассекли голову игроку «Фиорентины»
Аудио-версия:
Комментарии

«Вест Хэм» выступил с заявлением по поводу болельщиков, которые рассекли голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги, бросив в него пластиковые стаканы с пивом в финале Лиги конференций.

«Эти действия не имеют места в футболе и никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и в течение последних двух наших сезонов в еврокубках.

Мы будем работать с полицией и другими заинтересованными сторонами, чтобы рассмотреть инциденты и принять меры против любого, кто будет признан виновным в правонарушении. В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости, информация о любом идентифицированном будет передана в полицию, и он будет забанен на неопределённый срок и, следовательно, не сможет попасть на лондонский стадион и путешествовать с клубом. В «Вест Хэм Юнайтед » нет места такому поведению», — приводит заявление клуба Mirror.

Напомним, сам матч завершился победой «Вест Хэма» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Капитан «Фиорентины» вряд ли забудет этот вечер. Получил по голове и провалил финал
Капитан «Фиорентины» вряд ли забудет этот вечер. Получил по голове и провалил финал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023