«Вест Хэм» сделал заявление по фанатам, которые рассекли голову игроку «Фиорентины»

«Вест Хэм» выступил с заявлением по поводу болельщиков, которые рассекли голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги, бросив в него пластиковые стаканы с пивом в финале Лиги конференций.
«Эти действия не имеют места в футболе и никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и в течение последних двух наших сезонов в еврокубках.
Мы будем работать с полицией и другими заинтересованными сторонами, чтобы рассмотреть инциденты и принять меры против любого, кто будет признан виновным в правонарушении. В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости, информация о любом идентифицированном будет передана в полицию, и он будет забанен на неопределённый срок и, следовательно, не сможет попасть на лондонский стадион и путешествовать с клубом. В «Вест Хэм Юнайтед » нет места такому поведению», — приводит заявление клуба Mirror.
Напомним, сам матч завершился победой «Вест Хэма» со счётом 2:1.
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