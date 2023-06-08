Боуэн начинал первый успешный сезон в карьере под руководством Слуцкого в «Халле»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, ставший лучшим игроком и автором победного гола в финале Лиге конференций с «Фиорентиной» (2:1), свой первый успешный сезон в профессиональной карьере начинал под руководством Леонида Слуцкого.

В 2017 году футболист стал игроком основного состава «Халл Сити», который тогда возглавил российский тренер. Боуэн принял участие во всех 20 матчах в Чемпионшипе, проведённых командой до ухода Слуцкого, и забил в них 10 голов.

До этого за всю карьеру вингер сыграл лишь 17 матчей в профессиональном футболе с 2014 года. Восемь раз Боуэн появлялся на поле в составе «Херефорд Юнайтед» в Национальной лиге (пятый по уровню дивизион). Также он провёл девять игр за «Халл Сити»: семь в Премьер-Лиге, где лишь раз выходил в стартовом составе, и две в Кубке лиги.

После ухода Слуцкого Боуэн оставался игроком основы как в «Халл Сити», так и в «Вест Хэме», куда перешёл в 2020 году. Футболист также провёл четыре матча за сборную Англии.