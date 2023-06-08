Бираги: очень жаль, что мы ничего не смогли выиграть для болельщиков «Фиорентины»
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Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги подвёл итог финала Лиги конференций с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), который прошёл 7 июня в Праге. Защитник провёл на поле весь матч. Флорентийский клуб 24 мая также проиграл в решающем матче Кубка Италии «Интеру» (1:2).
«Очень тяжело проигрывать так. Трудно описать словами наши чувства. Внутри опустошение. Мы были главными действующими лицами на поле, играли для города, для болельщиков, для людей, которые приехали сюда после поражения в финале Кубка Италии, чтобы показать нам, как важна для них «Фиорентина». Очень жаль, что мы ничего не смогли выиграть для них», — приводит слова Бираги официальный сайт УЕФА.
В чемпионате Италии «Фиорентина» заняла восьмое место.
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