Бираги: очень жаль, что мы ничего не смогли выиграть для болельщиков «Фиорентины»

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги подвёл итог финала Лиги конференций с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), который прошёл 7 июня в Праге. Защитник провёл на поле весь матч. Флорентийский клуб 24 мая также проиграл в решающем матче Кубка Италии «Интеру» (1:2).

«Очень тяжело проигрывать так. Трудно описать словами наши чувства. Внутри опустошение. Мы были главными действующими лицами на поле, играли для города, для болельщиков, для людей, которые приехали сюда после поражения в финале Кубка Италии, чтобы показать нам, как важна для них «Фиорентина». Очень жаль, что мы ничего не смогли выиграть для них», — приводит слова Бираги официальный сайт УЕФА.

В чемпионате Италии «Фиорентина» заняла восьмое место.