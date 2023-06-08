Гендиректор «Сочи»: Хохлов утверждён главным тренером команды

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что Дмитрий Хохлов утвержден в должности главного тренера команды. С 10 апреля тот имел статус исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Курбана Бердыева.

«На сегодняшний день Дмитрий Валерьевич – главный тренер команды. Он был исполняющим обязанности главного тренера, и в настоящее утвержден в этой должности. Да, [на финишном отрезке сезона клуб был доволен его работой]. В любом случае каждый тур – это движение вперед, ежедневная работа. Понятно, что и состав должен претерпеть изменения. Постараемся сделать так, чтобы команда порадовала болельщиков своей игрой. «Сочи» умеет играть и показывать хороший футбол», – приводит «РБ Спорт» слова Рубашко.

По итогам сезона — 2022/2023 чемпионата России «Сочи» занял 10-е место. Под руководством Хохлова южане провели восемь матчей в РПЛ, в которых одержали две победы и один раз сыграли вничью при пяти поражениях.