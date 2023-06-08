В МЛС отреагировали на переход Лионеля Месси в «Интер Майами»

В службе коммуникаций МЛС опубликовали пост после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Мы рады, что Лионель Месси заявил, что намерен присоединиться к «Интер Майами» и МЛС этим летом. Хотя ещё предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов всех времён в нашей лиге», — написано в «твиттере» организации.
Ранее сообщалось, что официальное подписание контракта Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул команду на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», форвард отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны»
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