Сёмин: Головин может играть в любом европейском клубе

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем игрока «Монако» Александра Головина. По мнению специалиста, непопадание монегасков в еврокубки по итогам сезона может стать причиной для ухода 27-летнего хавбека из клуба.
«Головин провёл отличный сезон, судя по статистике. Он стал полноценным лидером «Монако», но в концовке у клуба что-то не задалось. Там уже давно есть какая-то нестабильность с тренерами. Стоит ли Александру задуматься об уходе? У него есть своя голова на плечах, решит сам. Головин может играть в любом европейском клубе, он высококлассный футболист. Конечно, отсутствие еврокубков — серьёзный аргумент в сторону ухода из «Монако» для Головина», — приводит «РБ Спорт» слова Сёмина.
«Монако» занял шестое место в Лиге 1 в минувшем сезоне. Головин выходил на поле в 34 матчах чемпионата, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.
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