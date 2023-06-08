Бывший футболист ЦСКА Жезус рассказал, что он так и не понял в России

Бывший футболист ЦСКА и нальчикского «Спартака» Рикардо Жезус высказался по поводу жизни в России.

«Что в России я так и не понял и не принял? Наверное, российские дороги. Очень тяжело ездить и ориентироваться. Много машин, ничего не понятно. Я просто ездил в потоке, не понимая, что происходит», — приводит слова Жезуса Sport24.

Напомним, в составе ЦСКА Жезус принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу. За нальчикский «Спартак» Жезус провёл 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Жезус дважды выигрывал Кубок России и становился серебряным призёром чемпионата России.

Последним клубом игрока был бразильский «Томбенсе».