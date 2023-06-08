Баженов: вижу перспективу в этом «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака», игрок медийного клуба «Народная команда» Никита Баженов поделился мыслями об итогах завершившегося сезона для красно-белых.

«Спартак» всегда стремится к большему. Но в этом сезоне случилось то, что случилось – третье место. Были в этом сезоне классные матчи, а бывали не очень. Но я вижу перспективу в этом «Спартаке», команда прогрессирует. Ребята играют, и если мы дальше будем продолжать работать над ошибками, то результат приедет. Возможна ли в следующем сезона борьбе за первое место с «Зенитом»? Давайте сейчас мы все отдохнем. Переспим с мыслю о третьем месте в чемпионате, а дальше постараемся ответить на эти вопросы», – приводит слова Баженова Metaratings.

По итогам сезона – 2022/2023 «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата России по футболу, отстав от победителя турнира «Зенита» на 16 очков.