Александр Глеб: Алексей Миранчук должен быть там, где у него сохранится игровая практика

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука. Миранчук выступал за «Торино» в сезоне — 2022/2023 на правах аренды.
«Алексей Миранчук должен в следующем сезоне быть там, где у него сохранится игровая практика. Если он вернётся в «Аталанту», и тренер опять не будет доверять, то, конечно, лучше остаться. Надо становиться лидером в «Торино», чтобы его заметили топовые команды.
Он хороший, талантливый и техничный футболист с классным ударом. Можно согласиться с его агентом (Вадимом Шпинёвом — Прим. «Чемпионата»), он провёл хороший сезон и будет востребован в Серии А, – приводит Metaratings слова Глеба.
В составе «Торино» Алексей Миранчук провёл 31 матч, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
- 8 июня 2023
-
05:56
-
05:53
-
05:45
-
05:18
-
05:01
-
04:56
-
04:54
-
04:24
-
04:02
-
03:57
-
03:44
-
03:39
-
03:23
-
03:19
-
03:09
-
03:02
-
02:51
-
02:41
-
02:23
-
02:00
-
01:44
-
01:37
-
01:20
-
01:18
-
00:55
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:38
-
00:34
-
00:24
-
00:24
-
00:17
-
00:13
-
00:10