Александр Глеб: Алексей Миранчук должен быть там, где у него сохранится игровая практика

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о перспективах российского полузащитника Алексея Миранчука. Миранчук выступал за «Торино» в сезоне — 2022/2023 на правах аренды.

«Алексей Миранчук должен в следующем сезоне быть там, где у него сохранится игровая практика. Если он вернётся в «Аталанту», и тренер опять не будет доверять, то, конечно, лучше остаться. Надо становиться лидером в «Торино», чтобы его заметили топовые команды.

Он хороший, талантливый и техничный футболист с классным ударом. Можно согласиться с его агентом (Вадимом Шпинёвом — Прим. «Чемпионата»), он провёл хороший сезон и будет востребован в Серии А, – приводит Metaratings слова Глеба.

В составе «Торино» Алексей Миранчук провёл 31 матч, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач.