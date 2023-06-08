Кирьяков: Захаряна возвели в ранг восходящей звезды, поэтому он ослабил желание играть

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков высказался об игре российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Тяжело судить со стороны, что творится внутри «Динамо» и почему Захарян перестал прогрессировать. Непонятно, насколько Арсен мотивирован, как он работает и выглядит в тренировочном процессе. Может быть, он изменил своё отношение к делу. Захаряна возвели в ранг восходящей звезды, поэтому, возможно, он ослабил своё желание прогрессировать дальше. Но это всё субъективно, а чтобы говорить объективно, нужно всё знать изнутри. Но факт остается фактом, сегодня мы видим не того Захаряна, который был год назад.

Могла ли на Арсена психологически повлиять сорвавшаяся сделка с «Челси»? Захарян молодой игрок, какая разница. Надо ставить цели для самого себя – стать лучшим футболистом чемпионата России. Нужно стабильно играть за клуб, прогрессировать, это самое главное для Арсена. А так, у многих игроков срываются сделки. Хотя я не уверен, что с «Челси» было всё на мази или они сильно хотели его взять. Если бы это было так, то трансфер состоялся бы. Захаряну надо выходить на новый уровень и становиться лидером «Динамо» – вести за собой партнёров, собственным примером всё показывать на поле. Проблемы у Арсена с психологией или ещё с чем-то, это уже сказать тяжело.

Все футбольные качества у Захаряна есть. Он талантливый парень. Если всё же у него проблемы с психологией, то он только сам может выйти из этого состояния. Ему надо перебороть себя, показать характер. Также важно окружение, которое тоже этому способствовало бы. Но ты сам кузнец своего счастья, и всё зависит только от тебя, от твоего труда. Всё это в совокупности должно изменить ситуацию. Если у него этих качеств нет, то трудно рассчитывать, что мы увидим Захаряна, которого хотим видеть», — приводит слова Кирьякова Metatratings.