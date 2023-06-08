Литвинов: надеюсь, опыт этого сезона внесёт какие-то изменения в систему Fan ID

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от атмосферы на матче футбольной Медиалиги между клубами «Народная команда» и «Бей Беги».

«Мы очень скучаем по такой атмосфере. Видеть всю забитую трибуну B и эту поддержку – просто мурашки по коже. Я надеюсь, опыт этого сезона внесёт какие-то изменения в систему Fan ID, чтобы мы в скором времени смогли увидеть своих болельщиков на трибунах. Много уже сказано слов о Fan ID. Все очень скучают по болельщикам. Правда, не хватает их поддержки на поле», — приводит слова Литвинова Metaratings.

В 2022 году Государственная дума РФ утвердила закон об использовании паспорта болельщика на всех играх Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2022/2023 матчи чемпионата России посетили 2,2 млн человек, что является худшим показателем с 1995 года, за исключением ковидных сезонов.

В активе Литвинова три гола и четыре передачи в 34 матчах прошедшего сезона.