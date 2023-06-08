«Интер Майами» набрал 1 млн подписчиков за 12 минут после объявления о переходе Месси

Клуб МЛС «Интер Майами», вчера официально объявивший о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, набрал 1 млн подписчиков на официальный аккаунт клуба в «Инстаграм»* за 12 минут после сообщения о трансфере звёздного игрока, сообщает Sportskeeda.
Напомним, прежде чем принять предложение «Интера», семикратный обладатель «Золотого мяча» отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.
В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
— Компания-владелец «Фейсбук» и «Инстаграм» – Meta – признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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