«Интер Майами» набрал 1 млн подписчиков за 12 минут после объявления о переходе Месси

Клуб МЛС «Интер Майами», вчера официально объявивший о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, набрал 1 млн подписчиков на официальный аккаунт клуба в «Инстаграм»* за 12 минут после сообщения о трансфере звёздного игрока, сообщает Sportskeeda.

Напомним, прежде чем принять предложение «Интера», семикратный обладатель «Золотого мяча» отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

— Компания-владелец «Фейсбук» и «Инстаграм» – Meta – признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.