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Ванья Дркушич: атмосфера при Гаранине? Я не видел проблем, может, кто-то считает иначе

Ванья Дркушич: атмосфера при Гаранине? Я не видел проблем, может, кто-то считает иначе
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Словенский центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал о впечатлениях об экс-тренере команды Вадиме Гаранине.

«Мне действительно нравилась работа с Гараниным. Он дал мне много вещей, которые со мной до сих пор. Я стал лучше во всех компонентах. Благодарен ему за это. Мне он нравился. Вообще не на что жаловаться. Но результаты были ниже ожидаемого.

На мой взгляд, атмосфера была рабочей. Я не видел ничего плохого в коллективе. Повторюсь, для меня это была хорошая атмосфера. Может, кто-то из игроков считает иначе. Но я думаю так, как сказал», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Гаранин провёл в сочинской команде лишь несколько месяцев. После неутешительных результатов, в ноябре 2022 года Вадим был уволен.

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