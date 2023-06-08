Анатолий Воробьёв: российский футбол напоминает «Скотный двор»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о российском футболе, а также назвал людей, которые могут изменить его в лучшую сторону.

«Я давно не давал комментариев на тему российского футбола. На этот меня вдохновило интервью главного тренера «Акрона» Евгения Калешина, которое он дал журналисту Игорю Рабинеру. Я первый раз встретил на страницах медиа такие здравые мысли о состоянии дел в российском футболе и правильное понимание позиции тренера, да и всей системы координат, в которой существуют наши тренеры, игроки, агенты, руководители клубов. Наличие таких людей меняет даже мой взгляд на безнадёжную, казалось бы, ситуацию в российском футболе. Пациента можно спасти, если критическая масса таких людей, как Калешин, будет расти.

В тройку лидеров я бы ещё включил Михаила Галактионова, главного тренера «Локомотива». Ему дали наконец поработать, он сразу показал отличный результат. Ещё одно радостное событие – выход из тюрьмы Николая Ларина. Я считаю, если бы Ларин, а не случайные люди, возглавил детско-юношеское направление нашего футбола, он быстро вывел бы его на новый уровень. И вообще, чем больше людей в нашем футболе будет на своём месте, тем быстрее над ним взойдёт солнце.

Сейчас российский футбол напоминает антиутопию Джорджа Оруэлла «Скотный двор». И на этом скотном дворе мало тех, кто мог бы привести его в порядок. В этом году, кстати, исполняется 400 лет со дня выхода утопии Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Над российским футболом солнце взойдёт, может, и раньше, чем через 400 лет. Но ещё очень не скоро», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».