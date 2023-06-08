«На украинском». Михаил Мудрик – на вопрос на русском, когда он забьёт гол

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик в комментариях под своим постом в «Инстаграм»* ответил подписчику, который спросил, когда он забьёт гол.
Сообщение было написано на русском языке, на что футболист ответил: «На украинском».
Украинский вингер столкнулся с трудностями после перехода из донецкого «Шахтёра» за € 70+30 млн в январе. В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Отметиться забитыми мячами за «Челси» вингер не сумел. В активе украинского игрока также 10 голов и 8 ассистов в матчах за «Шахтёр».
Напомним, по итогам завершившегося сезона АПЛ «Челси» занял 12 место в турнирной таблице чемпионата, набрав 44 очка.
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Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале
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