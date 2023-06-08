Ваня Дркушич: мне был понятен футбол Бердыева. Его увольнение — сюрприз

Словенский центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич поделился тем, как ему работалось с экс-тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Мне жаль, что Курбан Бекиевич поработал так мало. Мне близок и понятен его футбол. Он разговаривал со мной, объяснял детали того, как я должен действовать. Для меня это важно. Грустно, что он так быстро ушел. Ведь с ним мы победили, например, ЦСКА. Но в футболе такое случается.

Думаю, его стиль построен на дисциплине. Мы имели разные сценарии развития игры. Он хотел, чтобы команда играла компактно с высокой интенсивностью. Чтобы мы быстро доводили мяч до атаки.

Его увольнение, конечно, сюрприз. Да, у нас была последняя встреча. Он сказал, что ему жаль, что так получилось», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».