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Чистяков: одна из задач — вернуться в сборную России. Не особо важно, с кем играть

Чистяков: одна из задач — вернуться в сборную России. Не особо важно, с кем играть
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что хочет снова сыграть за сборную России, а также о том, как прошло празднование чемпионства петербургской команды в этом году.

«Конечно, скучаю без сборной. Очень хочется быть в национальной команде. Даже не особо важно, с кем играть. Хотя, конечно, хочется с сильными соперниками. Одна из задач – вернуться в сборную.

В этот раз вышло суперское празднование. Из-за двух звёзд – конечно. Весь Питер ждал. Мы сделали это. Классно ездили на автобусе, останавливаясь на пяти точках. На последней нас ждали фанаты с «Виража». Тепло нас встретили. Вообще классно», — сказал Чистяков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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