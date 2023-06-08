Глеб: «Боруссия» сильнее «Монако», этот переход был бы для Головина шагом вперёд

Белорусский экс-игрок лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Этот сезон Головин провёл очень ярко. Думаю, что у него будет несколько предложений из топовых клубов. Если будет желание, он уедет. С его отношением к футболу, физическими данными, дриблингом и видением поля он спокойно может играть в топ-клубе Европы. Он достоин того, чтобы играть в сильнейших европейских клубах.
Мне очень нравится его игра. Он смог адаптироваться во Франции, выучил язык и стал лидером сильной команды. У него должны быть предложения из более сильных команд, чем «Монако». «Боруссия» однозначно сильнее. Я считаю, что этот переход был бы шагом вперёд в его карьере», — приводит слова Глеба Metaratings.
- 8 июня 2023
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