Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус заявил, что московскому клубу пригодился бы Вагнер Лав

Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус заявил, что московскому клубу пригодился бы Вагнер Лав
Комментарии

Бывший игрок ЦСКА Рикардо Жезус поделился мнением насчёт возможного возвращения бразильца Вагнера Лава в московский клуб.

«Пригодился бы Вагнер ЦСКА? Конечно! Каждый раз, как Вагнер приходил в ЦСКА, помогал команде своими голами. И сейчас тоже мог бы стать полезным приобретением.

Я слышал, что Марио уехал из ЦСКА в Бразилию, но расторг контракт с «Интернасьоналом». Ничего больше про него не скажу: я не слежу за бразильским футболом. Да и за РПЛ тоже. Вообще почти полностью исключил футбол из своей жизни», — приводит слова Жезуса Sport24.

38-летний Вагнер играет за бразильский «Спорт Ресифи». В нынешнем сезоне Лав сыграл 34 матча, в которых отметился 19 голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
Агент: моя цель — сделать так, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023