Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус заявил, что московскому клубу пригодился бы Вагнер Лав
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Бывший игрок ЦСКА Рикардо Жезус поделился мнением насчёт возможного возвращения бразильца Вагнера Лава в московский клуб.
«Пригодился бы Вагнер ЦСКА? Конечно! Каждый раз, как Вагнер приходил в ЦСКА, помогал команде своими голами. И сейчас тоже мог бы стать полезным приобретением.
Я слышал, что Марио уехал из ЦСКА в Бразилию, но расторг контракт с «Интернасьоналом». Ничего больше про него не скажу: я не слежу за бразильским футболом. Да и за РПЛ тоже. Вообще почти полностью исключил футбол из своей жизни», — приводит слова Жезуса Sport24.
38-летний Вагнер играет за бразильский «Спорт Ресифи». В нынешнем сезоне Лав сыграл 34 матча, в которых отметился 19 голами и шестью результативными передачами.
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