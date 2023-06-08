Экс-игрок ЦСКА Рикардо Жезус заявил, что московскому клубу пригодился бы Вагнер Лав

Бывший игрок ЦСКА Рикардо Жезус поделился мнением насчёт возможного возвращения бразильца Вагнера Лава в московский клуб.

«Пригодился бы Вагнер ЦСКА? Конечно! Каждый раз, как Вагнер приходил в ЦСКА, помогал команде своими голами. И сейчас тоже мог бы стать полезным приобретением.

Я слышал, что Марио уехал из ЦСКА в Бразилию, но расторг контракт с «Интернасьоналом». Ничего больше про него не скажу: я не слежу за бразильским футболом. Да и за РПЛ тоже. Вообще почти полностью исключил футбол из своей жизни», — приводит слова Жезуса Sport24.

38-летний Вагнер играет за бразильский «Спорт Ресифи». В нынешнем сезоне Лав сыграл 34 матча, в которых отметился 19 голами и шестью результативными передачами.