Директор «Алании»: несправедливо, когда отдают наше место командам без своего стадиона

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказал мнение о решении РФС не выдавать клубу лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге.

«Несправедливо, когда нам отказывают сыграть стыковые матчи на стадионе в Грозном и отдают наше место командам без своего стадиона. Вы понимаете, о каких командах я говорю. Мы писали письма лично Дюкову и просили разрешить провести матчи на стадионе в Грозном, который в ста километрах от нас, но получили отказ. Это очень печально для нашей команды, которая заслужила стыковые матчи своей игрой.

Отказ в лицензии связан с отсутствием стадиона. Мы просили провести полсезона на арендованной арене, но лицензию нам не дали. Я бы понял, если бы мы на несколько лет просили переехать, но тут только полсезона. Но жизнь на этом не заканчивается, сейчас у наших игроков отпуск. А 19-го числа у нас начинается сбор, будем готовиться к новому сезону, где снова попробуем пробиться на верхние позиции.

Успеют ли достроить стадион? К сожалению, от нас это не зависит. Это республиканский стадион, мы не можем управлять этим. Но надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Сиукаева Sport24.