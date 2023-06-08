Текке сообщил, что не приедет на ретроматч «Зенита» и сборной России

Бывший турецкий нападающий санкт-петербургского «Зенита» Фатих Текке сообщил, что, скорее всего, не сможет приехать в Россию на ретроматч между сине-бело-голубыми и сборной России образца 2008 года.

«Полагаю, я не приеду», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Текке играл за «Зенит» с 2006 по 2010 год. Нападающий сыграл за петербуржцев 91 матч, в которых отметился 29 забитыми мячами и восемью результативными передачами. С «Зенитом» форвард выиграл чемпионат и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Также в России Текке играл за казанский «Рубин».

По информации СМИ, ретроматч «Зенита» и сборной России пройдёт 15 июня в Санкт-Петербурге. Своё участие в нём подтвердили несколько бывших футболистов обеих команд.