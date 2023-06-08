Защитник «Зенита» Чистяков: закончить карьеру я хотел миллион раз

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что неоднократно задумывался о завершении карьеры.
«Много раз думал закончить. Понимал, что легко не будет. Но знаешь, я ведь учился не очень хорошо, бизнес-идей тоже не было. Так что даже не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол.
Закончить карьеру я хотел миллион раз. Но так у любого футболиста. Причём в разные периоды. Не только когда играешь в низших лигах. Надоедают сборы, постоянно бегать, нагрузки. Я вот спрашивал у Карпина – он ведь спокойно мог до 40 играть. Но закончил раньше. Отвечал: «Надоели сборы. Надоел этот режим». У каждого такие мысли появляются.
Однако чтобы оставался один шаг до финиша карьеры – такого не было. Всегда думал – что дальше. Что бы я делал?» – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 8 июня 2023
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