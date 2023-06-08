Агент Роши: Виллиан счастлив в ЦСКА. В следующем сезоне он хочет стать чемпионом России
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Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал, что считает переход своего клиента в армейский клуб шагом вперёд в его карьере. Также представитель игрока заявил, что бразилец хочет стать чемпионом России в следующем сезоне.
«Как Виллиан оценивает свой дебютный сезон в России? Роша счастлив в ЦСКА, этим переходом он сделал шаг вперёд в карьере и хочет соответствовать этому уровню. Какие у него планы на следующий сезон? Стать чемпионом России в составе ЦСКА», — приводит слова Тито Metaratings.
Роша сыграл за ЦСКА 31 матч во всех турнирах в своём первом сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2025 года.
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