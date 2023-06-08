«Я почти его не видел». Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о свадьбе Алипа

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков вспомнил, как побывал на свадьбе одноклубника Нуралы Алипа.
«Нурик – офигенный пацан. Наверное, нас сближает какая-то простота. И Ваня Сергеев такой же. Мы почти с первого дня начали общаться.
Свадьба Алипа? Главное, что я его почти не видел на этой свадьбе. Три дня, постоянно разные люди. И он постоянно принимал участие в происходящем. На второй день мы с ним вообще не виделись. Там приехали родственники с чьей-то стороны, и приезжих просто повезли в ресторан знакомиться поближе. Понятно, что он нас встретил, но виделись только в первый и третий дни.
В последний день свадьбы была одна молодёжь. Человек 500. Снимали лофт, там много экранов. И периодически включали футбол. Как раз таки шёл финал в Катаре. А в конце ещё вынесли муляжный Кубок чемпионата мира. Так мы с ним и сфотографировались», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 8 июня 2023
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