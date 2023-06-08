Агент Роши: «Бордо» рассматривал трансфер Виллиана в качестве усиления

Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал, что до перехода в армейский клуб мог состояться трансфер бразильца во французский «Бордо».

«Какие клубы интересовались Рошей до ЦСКА? Определённый интерес к Виллиану проявляли несколько клубов из Турции и Бразилии, но ЦСКА был конкретнее остальных и смог предложить достойную цену.

Был ли к Роше интерес из европейских топ-чемпионатов? «Бордо» до вылета из Лиги 1 рассматривал трансфер Роши в качестве усиления», — приводит слова Тито Metaratings.

В ЦСКА Роша перешёл в сентябре 2022 года. Армейский клуб заплатил за 28-летнего защитника € 2 млн португальскому «Портимоненсе». Контракт бразильского футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.