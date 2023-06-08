Защитник «Зенита» Чистяков: Побегалов — батя. Профессор Первой лиги
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал Александра Побегалова «Профессором Первой лиги».
«Практически всё время был на базе. Там нормальные условия. Полчаса от города, два поля. У каждого своя комната, тренажёрка, база. Коллектив был офигенный. Много пацанов жили на базе. Ездили разве что в торговый центр – покушать и в кино сходить. Иногда, может, в караоке. Но не особо часто.
Побегалов? Батя. Чисто отец. Профессор Первой лиги. От зубов отскакивали все фамилии, всех знал. План тренировок даже не печатал, а писал от руки, подчёркивая какие-то детали маркером. Я ему за многое благодарен. Присмотрел меня, взял к себе», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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