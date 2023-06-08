«Россия — сине-бело-голубая!» Малком — о чемпионстве «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился эмоциями от победы над московским «Спартаком» в 26-м туре прошедшего сезона РПЛ (3:2), которая принесла сине-бело-голубым чемпионский титул. Бразилец признался, что это чемпионство стало самым ценным в его карьере, и заявил, что футбольная Россия сейчас в цветах петербургской команды.

«Чемпионство после победы над «Спартаком» самое ценное? Безусловно, нет никаких сомнений. Для меня это тоже самый ценный титул из-за сюжета встречи со «Спартаком» и самого факта того, что титул добыт в игре с ним. Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим футболистом чемпионата — это очень круто! У меня даже нет слов, чтобы полностью описать все свои эмоции. Футбольная Россия сейчас в цветах «Зенита» — сине-бело-голубая!

Нужно ли было как-то особенно настраиваться на «Спартак»? Была задача обязательно выиграть золото и желательно как можно скорее. Просто так совпало, что чемпионский матч выпал на «Спартак». На него и так настраиваться не нужно, а тут встреча оказалась вдвойне важна, поэтому настрой стал запредельным», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».