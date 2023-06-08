Защитник «Зенита» Чистяков: может, после карьеры уеду в деревню и буду коров держать

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о возможном жизненном раскладе после завершения карьеры.

«Пока поверхностно. Надеюсь, у меня ещё много лет карьеры. Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником. Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать. Я с этим вырос, мне это близко. Может, поэтому и животных люблю. Хотя это вряд ли конечно.

Помощь приютам? Так уже вовсю помогаю в родном Пикалёво. Они там этим занимаются, а я поддерживаю как могу. Моя жена Марика тоже вовсю помогает городским приютам», – сказал Дмитрий Чистяков и эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах.