Юрий Сёмин: не планирую завершать карьеру. По тренерской работе все скучают

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что не планирует завершать тренерскую карьеру, отметив, что, если ему поступят предложения, он будет готов ответить на вопрос о своём будущем.

«По тренерской работе все скучают и могут долго скучать. Открыт ли я для предложений? Пошли уже частные вопросы. Когда будут предложения, тогда будем отвечать. Не планирую ли завершать карьеру? Не планирую», — приводит слова Сёмина «Спорт день за днём».

76-летний Сёмин является безработным после ухода из «Ростова» в сентябре 2021 года. Во главе «Локомотива» специалист трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и трижды одержал победу в Суперкубке. Также Сёмин работал с московским «Динамо», «Мордовией», «Анжи» и другими командами.