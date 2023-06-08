Чистяков: в какой-то степени удивился, что Ренан оказался в старте «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что удивился появлению новичка Роберта Ренана в стартовом составе команды.
«Удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да. Мы на сборах хорошо работали. Но это тренерское решение. Могу сказать, что я точно не снизил требований к себе. У меня вся карьера идёт через преодоление. Теперь новая задача – выиграть конкуренцию с новыми партнёрами. Буду продолжать работать. Смысл расстраиваться, сидеть и плакать. Я понимаю, у меня нет суперских качеств, как у Ярика Ракицкого, который мог левой раскидывать передачи. Я беру работоспособностью и желанием. За счёт этого и могу выиграть конкуренцию. Надеюсь, у меня получится», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 8 июня 2023
-
16:41
-
16:40
-
16:38
-
16:20
-
16:20
-
16:20
-
16:19
-
16:13
-
16:12
-
15:59
-
15:51
-
15:50
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:54
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:45
-
13:36