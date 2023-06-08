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Чистяков: в какой-то степени удивился, что Ренан оказался в старте «Зенита»

Чистяков: в какой-то степени удивился, что Ренан оказался в старте «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что удивился появлению новичка Роберта Ренана в стартовом составе команды.

«Удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да. Мы на сборах хорошо работали. Но это тренерское решение. Могу сказать, что я точно не снизил требований к себе. У меня вся карьера идёт через преодоление. Теперь новая задача – выиграть конкуренцию с новыми партнёрами. Буду продолжать работать. Смысл расстраиваться, сидеть и плакать. Я понимаю, у меня нет суперских качеств, как у Ярика Ракицкого, который мог левой раскидывать передачи. Я беру работоспособностью и желанием. За счёт этого и могу выиграть конкуренцию. Надеюсь, у меня получится», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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