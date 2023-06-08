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«Урал» объявил об уходе очередного футболиста

«Урал» объявил об уходе очередного футболиста
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Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга на официальном сайте.

«29-летний полузащитник, который прошлый сезон провёл в аренде в «Уфе», покидает наш клуб. Алексей дважды приходил в «Урал». Сначала летом 2017-го, а затем в августе 2020 года. За время, проведённое в системе нашего клуба, футболист сыграл 65 матчей, в которых отметился шестью голами и четырьмя передачами в разных турнирах. Благодарим Лёшу за работу и доброе отношение и желаем успешного продолжения футбольного пути!» — сказано в заявлении.

Евсеев является воспитанником школы «Зенита». На его счету две победы в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны в составе команды из Санкт-Петербурга.

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