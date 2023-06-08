«Урал» объявил об уходе очередного футболиста
Поделиться
Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга на официальном сайте.
«29-летний полузащитник, который прошлый сезон провёл в аренде в «Уфе», покидает наш клуб. Алексей дважды приходил в «Урал». Сначала летом 2017-го, а затем в августе 2020 года. За время, проведённое в системе нашего клуба, футболист сыграл 65 матчей, в которых отметился шестью голами и четырьмя передачами в разных турнирах. Благодарим Лёшу за работу и доброе отношение и желаем успешного продолжения футбольного пути!» — сказано в заявлении.
Евсеев является воспитанником школы «Зенита». На его счету две победы в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны в составе команды из Санкт-Петербурга.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
10:41
-
10:32
-
10:23
-
10:11
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
09:58
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:48
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:15
-
08:11
-
07:49
-
07:40
-
07:32
-
07:00
-
06:58
-
06:50
-
06:42
-
06:29
-
05:56
-
05:53
Партнерский контент