«Ливерпуль» хотел подписать звёздного футболиста «Реала», но в Мадриде ответили отказом
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени входил в сферу интересов «Ливерпуля», однако испанский клуб категорически отказался отпускать своего 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, английский клуб предложил за француза € 60 млн, но в «Реале» ответили отказом. Они не собираются продавать своего футболиста ни за какую сумму, видя в нём ключевого игрока в своём проекте.
Орельен Тчуамени стал игроком «Реала» летом 2022 года. В 50 матчах за команду Орельен отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2028 году.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2023
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:57
-
10:51
-
10:45
-
10:41
-
10:32
-
10:23
-
10:11
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
09:58
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:48
-
08:35
Партнерский контент