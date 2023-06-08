«Ливерпуль» хотел подписать звёздного футболиста «Реала», но в Мадриде ответили отказом

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени входил в сферу интересов «Ливерпуля», однако испанский клуб категорически отказался отпускать своего 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, английский клуб предложил за француза € 60 млн, но в «Реале» ответили отказом. Они не собираются продавать своего футболиста ни за какую сумму, видя в нём ключевого игрока в своём проекте.

Орельен Тчуамени стал игроком «Реала» летом 2022 года. В 50 матчах за команду Орельен отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2028 году.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.