«В стыках может произойти всё что угодно». Нигматуллин — о матче «Пари НН» с «Родиной»

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин подвёл итоги первого переходного матча с «Родиной» за право игры в РПЛ в следующем сезоне (3:0), отметив, что в стыках может произойти всё что угодно.

«Самый сложный момент был в первом тайме. Мы чуть просели. Но ничего, бывает, это футбол. Сейвы? Где‑то мне немного повезло, где-то рассчитал отскок, успел одной рукой отбить. Главное, что не пропустили.

Переходные матчи – это отдельный турнир, можно сказать. Здесь может произойти всё что угодно. Немного расслабились сегодня, и нам чуть не набросали. Не будем успокаиваться на достигнутом. Надо готовиться, настраиваться на ответный матч. Вся борьба ещё впереди!» — приводит слова Нигматуллина официальный сайт «Пари НН».