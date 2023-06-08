Форвард «Пари НН» Яковлев: мы хотим играть в РПЛ. Нам нельзя расслабляться

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Владислав Яковлев подвёл итоги первого переходного матча с «Родиной» (3:0), отметив, что ещё ничего не решено и на ответную игру нижегородцы будут настраиваться так же серьёзно. Также форвард отметил, что «Пари НН» хочет остаться в РПЛ.
«В первом тайме мы забили быстрый гол. Могли ещё забить, но могли и пропустить – выручил наш вратарь Артур Нигматуллин. После перерыва сделали правильные выводы, реализовав свои моменты.
Конечно, ни в коем случае нельзя расслабляться. Впереди вторая игра, ещё ничего не сделано. Нужно настраиваться на вторую игру так же серьёзно. Мы все прекрасно понимаем, что хотим играть в РПЛ. Не надо никого настраивать дополнительно.
И в заключение хочу поблагодарить болельщиков. Спасибо, что приехали. Вас было слышно!» — приводит слова Яковлева официальный сайт «Пари НН».
- 8 июня 2023
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