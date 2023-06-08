ЦСКА по-прежнему должен 25% по трансферу Эджуке, клуб обвиняют в отказе сотрудничать

Московский ЦСКА не до конца рассчитался с «Херенвеном» по трансферу нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. Об этом сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на Football International. Директор нидерландской команды Ферри де Хаан считает, что стороны могли бы найти выход, но москвичи отказываются от сотрудничества.

«Мы подключили несколько органов власти. Вы также можете провести подобный транш через Министерство иностранных дел, но это сработает только в том случае, если другая сторона захочет сотрудничать. Этого не происходит.

Сейчас мы ведём контакты с другими клубами, у которых похожие проблемы. Это серьёзная сумма, и это очень разочаровывающий опыт», — сказал де Хаан.

По сведениям источника, ЦСКА уведомил «Херенвен», что не может перевести оставшуюся сумму из-за санкций, наложенных на российские банки. ЦСКА, выкупивший права на Эджуке за € 12 млн, по-прежнему должен за него € 3 млн. Стороны договорились о выплате в четыре транша, последний из которых должен был состояться в мае 2022 года.