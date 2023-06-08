«Торино» пытается получить скидку на выкуп Миранчука у «Аталанты»

«Торино» пытается договориться с «Аталантой» о получении скидки на выкуп российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Toro News.

По информации источника, «Торино» настроен сохранить полузащитника в своём составе. Туринский клуб имеет право выкупа Миранчука за € 9,5 млн, однако пытается получить скидку. «Торино» планирует использовать в переговорах тот факт, что сам россиянин хотел бы остаться в команде. Также на возможной переход может повлиять решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по своему будущему в команде. Если он останется, то шансы на полноценный трансфер Миранчука в «Торино» возрастут.

27-летний Миранчук забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 31 матче за «Торино».