«Торино» пытается получить скидку на выкуп Миранчука у «Аталанты»
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«Торино» пытается договориться с «Аталантой» о получении скидки на выкуп российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Toro News.
По информации источника, «Торино» настроен сохранить полузащитника в своём составе. Туринский клуб имеет право выкупа Миранчука за € 9,5 млн, однако пытается получить скидку. «Торино» планирует использовать в переговорах тот факт, что сам россиянин хотел бы остаться в команде. Также на возможной переход может повлиять решение главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по своему будущему в команде. Если он останется, то шансы на полноценный трансфер Миранчука в «Торино» возрастут.
27-летний Миранчук забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 31 матче за «Торино».
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