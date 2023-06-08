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«Манчестер Сити» — «Интер»: где смотреть финал ЛЧ в прямом эфире, дата трансляции матча

В ближайшую субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В решающем матче встретятся «Манчестер Сити» (Англия) и «Интер» (Италия). Встреча пройдёт в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 по московскому времемни.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Интер». В прямом эфире финальную игру Лиги чемпионов покажет телеканал «Матч ТВ».

Финал ЛЧ обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. В роли ассистентов выступят Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (все – Польша). Резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), VAR – Томаш Квятковски (Польша), AVAR – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).

Напомним, на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).