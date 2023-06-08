Анатолий Тимощук рассказал, что с удовольствием стал капитаном «Зенита» в 2007 году

Бывший полузащитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук признался, что с удовольствием принял капитанскую повязку в команде в 2007 году. Также украинец подчеркнул, что понимал всю возложенную тогда на него ответственность.

«В тот год поменялся не один капитан. Я знал традиции клуба, насколько для него важна символика города. Я с большим удовольствием принял на себя и капитанскую повязку, и всю ответственность, что связана с этим решением», — сказал Тимощук в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Тимощук перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в феврале 2007 года. По решению главного тренера петербуржцев Дика Адвоката украинский полузащитник получил капитанскую повязку.