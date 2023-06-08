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«Главный бриллиант турнира». Уткин назвал игрока, который впечатлил его в Лиге конференций

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин назвал игрока, который впечатлил его по выступлениям в Лиге конференций УЕФА сезона-2022/2023. Он выделил флангового нападающего «Фиорентины» Николаса (Нико) Гонсалеса.

«Яркое впечатление от финала Лиги конференций — Нико Гонсалес. Это новый Бернарду Силва. Такой же разносторонний дрищ. Люблю таких — технарь с опцией «боец». Редчайшее сочетание качеств. Главный бриллиант Лиги конференций, главнее Райса и Амрабата», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, в финальном матче Лиги конференций сезона-2022/2023 итальянская «Фиорентина» встречалась с английским «Вест Хэм Юнайтед». Игра завершилась в пользу «молотобойцев» со счётом 2:1. На счету Нико Гонсалеса одна результативная передача.