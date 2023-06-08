«Нам было вообще похрен». Аршавин — о поражении «Зенита» от «Спартака» в 2012 году

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о домашнем матче с московским «Спартаком» в сезоне-2011/2012, когда петербуржцы уступили москвичам (2:3). Экс-игрок признался, что сине-бело-голубым результат этого матча не был так важен, так как они тогда уже гарантировали себе чемпионский титул.

«Тогда мы проиграли «Спартаку», а я сидел и думал, что вот классно: и они довольны, думают, что якобы сильнее нас, а нам вообще похрен, мы чемпионы», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Сезон-2011/2012 стал переходным для РПЛ. Чемпионат был проведён в два тура, по итогам обоих лидировал «Зенит». Петербуржцы проиграли «Спартаку» в матче 43-го, предпоследнего тура.