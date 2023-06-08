«Интер Майами», в который перешёл Месси, хочет подписать ещё одного чемпиона мира

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вместе с другими представителями американской команды заинтересован в приглашении полузащитника Анхеля Ди Марии, чей контракт с «Ювентусом» истёк. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отметим, что вчера, 7 июня, легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси анонсировал, что станет игроком «Интер Майами». Два прошлых сезона чемпион мира провёл в составе французского «ПСЖ».

35-летний Ди Мария в прошедшем сезоне отметился восемью голами и семью результативными передачами в 40 матчах. Ранее он также выступал за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Бенфику».

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