«Интер Майами», в который перешёл Месси, хочет подписать ещё одного чемпиона мира
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм вместе с другими представителями американской команды заинтересован в приглашении полузащитника Анхеля Ди Марии, чей контракт с «Ювентусом» истёк. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отметим, что вчера, 7 июня, легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси анонсировал, что станет игроком «Интер Майами». Два прошлых сезона чемпион мира провёл в составе французского «ПСЖ».
35-летний Ди Мария в прошедшем сезоне отметился восемью голами и семью результативными передачами в 40 матчах. Ранее он также выступал за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Бенфику».
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета. Видеоролик:
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