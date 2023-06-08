Малком: я лучший футболист сезона в РПЛ, не буду скромничать. Вторым назову Промеса

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком признался, что считает себя лучшим футболистом прошедшего сезона в РПЛ, но выделил также своего одноклубника Клаудиньо и форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Я считаю, что провожу фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как этот сезон сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Огромное спасибо и каждому партнёру по моей команде, всем тренерам и болельщикам — вы все помогаете мне становиться лучше. Для меня это признание очень важно — приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь быть лучшим футболистом сезона в России.

Кого назову лучшим футболистом сезона? Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса, с которым мы весь сезон боролись за победу в гонке бомбардиров. А ещё Клаудиньо, который тоже показывает очень яркий футбол — вместе мы друг друга дополняем», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».

Малком выиграл награду от РПЛ как лучший игрок сезона. Промес стал победителем номинации «Лучший игрок сезона по мнению болельщиков».