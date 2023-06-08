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Колосков: в прошедшем сезоне РПЛ хотелось, чтобы игры «Оренбурга» шли как можно дольше

Колосков: в прошедшем сезоне РПЛ хотелось, чтобы игры «Оренбурга» шли как можно дольше
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высоко оценил игру «Оренбурга» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также он похвалил казанский «Рубин», который показал хорошую игру во второй части сезона.

«В плане очков в турнирной таблице для меня нет ничего удивительного. А вот по игре с хорошей стороны порадовал «Оренбург» — они показывали красивый футбол. Бывает такое, что смотришь игру, а она примитивная: хочется, чтобы побыстрее закончилась. А во время игр «Оренбурга» хотелось, чтобы они шли как можно дольше.

Не могу не отметить, как меня удивил «Рубин». После назначения Рахимова на пост главного тренера команда играла просто прекрасно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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