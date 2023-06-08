Колосков: в прошедшем сезоне РПЛ хотелось, чтобы игры «Оренбурга» шли как можно дольше
Поделиться
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высоко оценил игру «Оренбурга» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также он похвалил казанский «Рубин», который показал хорошую игру во второй части сезона.
«В плане очков в турнирной таблице для меня нет ничего удивительного. А вот по игре с хорошей стороны порадовал «Оренбург» — они показывали красивый футбол. Бывает такое, что смотришь игру, а она примитивная: хочется, чтобы побыстрее закончилась. А во время игр «Оренбурга» хотелось, чтобы они шли как можно дольше.
Не могу не отметить, как меня удивил «Рубин». После назначения Рахимова на пост главного тренера команда играла просто прекрасно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:43
-
11:40
-
11:29
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:57
-
10:51
-
10:45
-
10:41
-
10:32
-
10:23
-
10:11
-
10:07
-
10:05
-
10:02
-
09:58
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:48
-
08:35
Партнерский контент