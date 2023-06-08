В «Вест Хэме» озвучили «Арсеналу» условие для подписания Райса, помимо выплаты в € 105 млн

Лондонский «Арсенал» готов предложить «Вест Хэму» € 105 млн за переход полузащитника Деклана Райса. «Молотобойцы» согласны на эту сумму, но хотят, чтобы гарантированная часть была выплачена к лету 2024 года. Об этом сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, «Вест Хэм» находится в числе клубов, включенных в список наблюдения за финансовым фэйр-плей УЕФА в сентябре прошлого года, и две крупные ежегодные единовременные выплаты помогли бы им комфортно соблюдать законы футбольного трансферного бизнеса.
24-летний Райс вчера, 7 июня, вместе с командой выиграл Лигу конференций. Это его первый трофей в карьере. Всего в прошлом сезоне англичанин принял участие в 50 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик:
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