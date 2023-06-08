В «Аталанте» сообщили, что не ведут переговоров с «Торино» по трансферу Миранчука

Спортивный директор итальянской «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал информацию о переговорах с «Торино» по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщив, что диалога между клубами нет.

«Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации», — приводит слова Д'Амико Sport24.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что «Торино» настроено приобрести Миранчука на постоянной основе, однако не хочет выплачивать за россиянина € 9,5 млн, положенных по опции выкупа, прописанной в арендном соглашении игрока, и хочет снизить сумму. Сам полузащитник хотел бы остаться в туринском клубе, а не возвращаться в «Аталанту», главный тренер которой не рассчитывает на футболиста.