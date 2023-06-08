«Краснодар» ведёт переговоры с «Пари НН» по трансферу Михайлова

«Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Михайлова. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в переходе футболиста лично заинтересован главный тренер краснодарцев Владимир Ивич, который считает, что Михайлов подходит под философию «Краснодара». Южный клуб готовит официальное предложение по переходу полузащитника.

Также 20-летним Михайловым интересуются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». У сине-бело-голубых есть приоритетное право выкупа полузащитника.

Напомним, Михайлов полноценно перешёл в «Пари НН» только в начале июня. Нижегородский клуб выкупил его у «Зенита».

В 28 матчах за «Пари НН» Михайлов забил один гол и сделал четыре голевые передачи.